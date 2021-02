Ben Affleck torna a parlare del suo divorzio: 'Mi ha reso un attore migliore'

Dopo dieci anni di matrimonio, Ben Affleck e Jennifer Garner hanno divorziato nel 2015, pur restando in rapporti amichevoli e dedicandosi ai tre figli. In una recente intervista l'attore ha spiegato come quell'episodio traumatico e altre disavventure, come la battaglia con l'alcol, gli hanno permesso di dare il meglio di sé sul set.

Ben Affleck, reduce anche da una relazione complicata con Ana De Armas, si riferisce in particolare a The Way Back - Tornare a vincere, pubblicato in digitale lo scorso anno (leggi qui la nostra recensione).

"Per me il film era molto più incentrato sul fatto che, dopo aver vissuto abbastanza anni di alti e bassi, aver avuto figli, divorziato e vissuto molte cose diverse, sono arrivato a un punto della mia vita in cui ho sufficiente esperienza per interpretare un ruolo e renderlo davvero interessante" ha raccontato a The Hollywood Reporter. "Non sono abbastanza bravo da inventarmi tutto da solo. Invecchiare e aver avuto esperienze intense e significative ha reso la mia recitazione molto più interessante, e mi ha attratto verso quei film che parlano di persone imperfette. Non ho dovuto fare ricerche per esempio sull'aspetto dell'alcolismo, quello lo conoscevo già."

Nel corso dell'intervista Ben Affleck ha parlato anche dei cambiamenti percepiti nell'industria cinematografica a causa della pandemia. "Molte persone si sono abituate a poter guardare i film solo da casa, quindi penso che sarà molto difficile riportare un certo tipo di film nei cinema."