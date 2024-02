Ben Affleck, torna la coppia con Matt Damon nello spot per il Super Bowl

Il Super Bowl si è confermato un concentrato di sport e cultura pop, con alcuni momenti imprevedibili. Ogni istante cattura l'attenzione del pubblico, non solo sul campo ma anche sullo schermo, con spot televisivi e trailer cinematografici che arricchiscono l'esperienza. Tra gli spot più apprezzati spicca quello di Dunkin'.

Ben Affleck è un noto super fan di Dunkin' e dopo la pubblicità virale del 2023 con Jennifer Lopez, in cui l'attore e regista vestì i panni del dipendente di un drive-in della catena tra le lamentele della moglie, questa volta lo spot mostra Affleck cercare di impressionare J.Lo nel suo nuovo luogo di lavoro reclutando l'amico di lunga data, Matt Damon.



I due divi di Hollywood sono amici d'infanzia, e in particolare un consiglio ha permesso a Ben Affleck e Matt Damon di lavorare insieme.

Insieme alla star di Will Hunting, nello spot Ben Affleck recluta anche Tom Brady, Jack Harlow e Fat Joe per formare un supergruppo pop chiamato The DunKings; la reazione di Jennifer Lopez è impagabile.

In tutti gli spot di Dunkin' con Ben Affleck, quest'ultimo tenta qualsiasi cosa pur di diventare una popstar, con camei come quello di Charli D'Amelio.



"Non c'è modo di guardare questa campagna e i suoi numerosi dietro le quinte, di provare il caffè ghiacciato The DunKings con lo spiedino di MUNCHICKS divertenti, o di indossare le tute da ginnastica rosa e arancioni senza sorridere. Questa è la vera connessione leggera e genuina che vogliamo che le persone sentano quando pensano a Dunkin'" ha spiegato Jill McVicar Nelson di Dunkin', sottolineando come l'obiettivo dell'azienda sia 'alimentare le tue passioni, non importa quanto ambiziose e stravaganti possano essere'.