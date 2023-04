Ben Affleck torna come Batman in The Flash: una nuova fan-art celebra il Cavaliere Oscuro

Dopo la conferma della finestra di uscita di The Flash in streaming dopo il passaggio nelle sale, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo cinecomix DC Studios accendendo i (bat)riflettori sul ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per il film di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il famoso artista di Instagram Youssef_Defenshi ha creato una nuova fan-art per celebrare il ritorno del Batman di Ben Affleck, mettendo in luce il nuovo costume intravisto nel primo trailer ufficiale di The Flash. Nella fan art viene ricreata l'epica scena di inseguimento anticipata dal filmato promozionale pubblicato durante lo scorso Super Bowl.

Ricordiamo che The Flash uscirà nei cinema americani dal 16 giugno prossimo, e secondo quanto dichiarato dallo stesso James Gunn, rappresenterà un 'punto di reboot' per il vecchio DCEU, con la trama incentrata sui viaggi nel tempo e i Multiversi che presumibilmente andrà a 'resettare' gli eventi della saga per aprire le porte al nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, che inizierà ufficialmente con Superman: Legacy, in uscita a luglio 2025.

Nel film, oltre ad Ezra Miller e Ben Affleck, anche Michael Keaton, che torna nel ruolo del Batman dell'universo di Tim Burton, e Michael Shannon, che invece torna nel ruolo del generale Zod: quest'ultimo sarà visto in una versione alternativa di Man of Steel di Zack Snyder che Flash visiterà durante i suoi viaggi interdimensionali, che lo porteranno in un mondo rimasto senza supereroi. Qui, insieme ad un vecchio Batman in pensione, dovrà liberare Supergirl (interpretata da Sasha Calle) per sconfiggere il malvagio generale kryptoniano.

Per altre letture, sapete che Tom Cruise ha voluto vedere The Flash in super-anteprima e lo ha letteralmente adorato?