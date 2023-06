Ben Affleck nuovo Tom Holland: ha davvero spoilerato mesi fa quel cameo di The Flash

Se avete già visto The Flash, nuovo cinecomix DC Studios diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, e soprattutto se ci seguite quotidianamente e avete una buona memoria, forse vi sarete resi conto che, si, Ben Affleck ha davvero spoilerato mesi fa uno dei camei segreti del film.

In un mondo di interviste spoiler free - e, a proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo articolo è contrassegnato come SPOILER, quindi procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo - Ben Affleck ha spoilerato il cameo di Wonder Woman in The Flash a marzo scorso, quando durante un'intervista con il podcast Smartless per la promozione del suo nuovo film da regista Air, dichiarò: "Non voglio fare uno spoiler, ma in The Flash c'è una scena in cui vengo salvato da Wonder Woman durante un combattimento con alcuni cattivi. E lei mi salva. Si lo so, voglio dire, sono sicuro che a questo punto sia un grosso spoiler e gli assassini DC verranno a prendermi, ma … Va bene, mi salva con il Lazo della Verità, e quindi in quel momento Batman rivela alcuni dei suoi veri sentimenti sulla sua vita e il suo lavoro...è una scena molto simpatica!".

Se ricordate, successivamente i rapporti parlarono di tante scene tagliate dal montaggio finale di The Flash, e all'epoca si pensò che la sequenza citata da Ben Affleck fosse una di quelle lasciate fuori dalla versione definitiva del film. Ma se durante la visione di The Flash avete avuto una piccola sensazione di déjà-vu, sapete a chi dare la colpa.

A proposito del nostro nuovo attore-spoiler preferito, sapete che con The Flash Ben Affleck ha fatto la storia del franchise di Batman?