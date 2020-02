Ben Affleck dà il suo pieno supporto alla Snyder Cut di Justice League

Ben Affleck ha dichiarato apertamente di aver avuto problemi di alcolismo anche in relazione a Batman, inconveniente che lo ha spinto a lasciare il ruolo, ma c'è da dire che la sua interpretazione aveva un qualcosa di speciale, che forse potrebbe essere messo in risalto ancor meglio nella Snyder Cut di Justice League tanto vociferata.

Durante la promozione del suo nuovo film intitolato The Way Back, incentrato proprio sulla dipendenza da alcolici, l'attore ha avuto modo di fare una dichiarazione che non mancherà di aggiungere nuova benzina sulle fiamme di un dibattito che brucia ormai da diverso tempo. A Cinemabland ha rivelato:

"Non sapevo niente a riguardo. Zack mi ha detto 'Hey, stanno facendo questa cosa' e io gli ho detto 'Zack, ti voglio bene, e hai il mio supporto. In qualsiasi modo possa aiutarti, sono qui'. Penso davvero che un film che ha due registi sia un qualcosa di strano. E per Justice League, il regista ha dovuto affrontare una tragedia familiare... quindi ci siamo un po' ritrovati con un animale con il corpo di una mucca e la testa di un cavallo in diverse occasioni, avendo due registi, nel bene e nel male. Penso che l'edizione di Zack dovrebbe essere resa disponibile"

I fan che aspettano in trepidazione la ormai mitologica versione di Snyder ne saranno entusiasti. I due dimostrano ancora una volta di essere molto amici; lo stesso Snyder aveva condiviso una foto di Affleck recentemente, per rendere omaggio al suo Batman. Sarebbe bello poter mettere le mani sulla Snyder Cut anche per vedere quanto spazio avrebbe riservato il regista all'Uomo Pipistrello, secondo alcuni un po' sacrificato nella versione finale di Joss Whedon , sia per l'importanza che ha dato a Wonder Woman e a Superman, sia per l'esagerata vena comica che ha finito per inquinare la seriosità e la brutalità di Batman.