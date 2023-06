Ben Affleck fa la storia di Batman: grazie a The Flash segna un nuovo record del franchise

Questa settimana, più precisamente il 15 giugno, nei cinema italiani arriverà The Flash, attesissimo nuovo film DC Studios distribuito da Warner Bros, che oltre a segnare l'esordio del supereroe scarlatto sul grande schermo spingerà anche Ben Affleck a riscrivere la storia di Batman.

Grazie alla sua apparizione nel film diretto da Andy Muschietti, infatti, Ben Affleck stabilirà un nuovo record per il franchise di Batman, quello per il più alto numero di interpretazioni del personaggio in film diversi: includendo The Flash, il pubblico avrà visto il Bruce Wayne/Batman di Ben Affleck in quattro progetti live-action, più di qualsiasi altro attore che ha interpretato sul grande schermo il famoso supereroe DC.

I film in questione sono ovviamente Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, Suicide Squad di David Ayer (nel quale l'attore compare in un doppio cameo, sia nei panni di Batman che in quelli di Bruce Wayne), Justice League e appunto The Flash. Tecnicamente Ben Affleck avrebbe interpretato il ruolo in cinque film diversi, dato che nel 2020 è tornato nei panni di Bruce Wayne e Batman anche per le sessioni di riprese aggiuntive organizzate da Zack Snyder per completare la versione integrale di Justice League (tra le quali ricordiamo l'apprezzatissima scena con il Joker di Jared Leto e l'epilogo con Martian Manhunter), ma giustamente il conteggio ufficiale considera Justice League come un solo film. Curiosamente, poi, nonostante questo prezioso record Ben Affleck è anche l'unico Batman a non avere mai avuto un film stand-alone.

Va notato infine che Michael Keaton, che con The Flash raggiunge Christian Bale ad un totale di tre apparizioni nei panni del Cavaliere Oscuro, avrebbe a sua volta pareggiato le quattro interpretazioni di Ben Affleck con il famoso film di Batgirl cancellato da Warner Bros.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, in The Flash apparirà anche un terzo Batman...ma cliccate sul link solo se non temete gli spoiler!