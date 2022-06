Ben Affleck, la star di Al Vertice della Tensione ha già sposato JLO? Gli ultimi rumor

Questa sera Ben Affleck torna in tv al fianco di Morgan Freeman con Al Vertice della Tensione ma a tenere banco nelle ultime ore sono le voci del presunto matrimonio già celebrato con Jennifer Lopez. I maggiori tabloid rivelano infatti che i due si sarebbero sposati dinnanzi a pochissimi intimi al Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia.

Secondo quanto riportato dai media, gli invitati e anche gli addetti ai lavori per l'evento, sarebbero stati costretti a firmare un blindatissimo accordo di segretezza, per evitare qualsiasi fuga di notizie o foto. A diffondere la succosissima notizia in un clima di tale riservo ci avrebbero però pensato coloro che abitano nelle immediate vicinanze della lussuosissima struttura ricettiva, insospettiti non solo dal via vai di auto e di star nei dintorni ma anche, della chiusura improvvisa del Ritz stesso, che nel mese di giugno, vista l'alta stagione, dovrebbe essere più attivo che mai.

Sapevamo che il matrimonio tra JLO e Ben Affleck era dietro l'angolo ma nessuno avrebbe potuto immaginare che una delle coppie più in vista dello showbiz potesse decidere di celebrarlo in gran segreto. Per il momento i due diretti interessati non confermano e non smentiscono la notizia e stando ai soliti ben informati sui fatti, alle nozze sarebbero stati invitati sia Jennifer Garner che Marc Anthony.

La stipulazione di un contratto prematrimoniale aveva lasciato intendere che JLO e Ben Affleck si sarebbero giurati amore eterno ma la segretezza con cui questo evento si è svolto, stupisce un po' tutti. Staremo a vedere se nei prossimi giorni la coppia farà sapere qualcosa di più in merito a quello che di fatto dovrebbe essere il matrimonio dell'anno.