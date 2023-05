Ben Affleck a sorpresa alla SnyderCon 2023, svelati nuovi dettagli sul suo The Batman

La SnyderCon 2023 sta riservando parecchie sorprese ai fan di Zack Snyder, l'ultima delle quali è la presenza fuori programma di Ben Affleck, che ha raggiunto il regista di Justice League sul palco per parlare ai fan della sua versione mai fatta del film The Batman.

Durante il Q&A con i fan presenti, Ben Affleck ha svelato nuovi dettagli sul film di Batman che avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare, e che successivamente è stato cancellato e 'rimpiazzato' dalla nuova versione creata da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson e totalmente slegata dal resto dell'universo DC. In particolare, la star si è concentrata sulla scelta del villain, che sarebbe stato Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello.

"C'erano un certo numero di cattivi che avevo in mente per il film. E i piani erano di creare personaggi interessanti, sfumati e complessi, in particolare per il personaggio che avete menzionato", ha detto Affleck, riferendosi a Slade Wilson alias Deathstroke. "La mia idea era fare di Deathstroke un personaggio così temibile e formidabile da spaventare il pubblico e costringere gli spettatori a chiedersi come diavolo avrebbe fatto Batman a sconfiggerlo. All'epoca stavo davvero cercando di concentrarmi su Deathstroke per approfondirlo e farlo sembrare impressionante anche di fronte a Batman, perché sentivo che c'era l'opportunità di fare qualcosa di speciale. Questo è tutto ciò che posso dire."

Recentemente, Ben Affleck ha espressamente rifiutato il ritorno in casa DC offertogli da James Gunn, nuovo direttore creativo del DCU e ceo dei DCU, dichiarando definitivamente chiuso il suo tempo nei panni di Batman. L'attore sarà visto un'ultima volta nei panni di Bruce nel prossimo film DC The Flash, in uscita il 15 giugno.

The Batman 2 di Matt Reeves uscirà il 5 ottobre 2025.