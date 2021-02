Ben Affleck sicuro sul suo futuro: 'I miei giorni da Armageddon sono finiti'

Lo scorrere del tempo non risparmia nessuno, neanche le star di Hollywood: accade dunque che, a una certa età, anche un uomo d'azione come Ben Affleck decida di dire addio a ruoli eccessivamente movimentati, cominciando a valutare l'idea di dedicarsi a personaggi più vicini al suo stato d'animo attuale.

A rivelarlo è stato proprio l'attore di Justice League durante una recente chiacchierata con Sacha Baron Cohen pubblicata su Variety: "Penso che i miei giorni da Armageddon siano passati. [...] A questo punto della mia carriera, sono un po' vecchio. Ho 48 anni, quindi non so per quanto tempo ancora potrò essere il tipo 'non di 25 anni'. Ma ci sono ruoli più interessanti. I personaggi con i quali puoi identificarti sono più stimolanti per me perché non riesco più a fare qualcosa se a metà mi sono già annoiato e comincio ad odiarlo" sono state le sincere parole di Affleck al riguardo.

A giocare un ruolo fondamentale in questa sua decisione è stata, ovviamente, la famiglia: "Non vale la pena stare lontano dai miei figli. Se ho intenzione di viaggiare, è meglio che sia per qualcosa di veramente soddisfacente che, si spera, i miei figli vedranno un giorno. Anche se per ora la loro posizione è: 'Papà, non vogliamo guardare i tuoi film'" ha spiegato l'attore. Recentemente, intanto, il nostro Ben era tornato a parlare della sua esperienza nei panni di Batman.