Ben Affleck scherza sul suo meme: 'I miei figli pensano che io sia triste'

Solo qualche giorno fa Ben Affleck ha detto addio a Batman e ora, in una recente intervista rilasciata al Los Angeles Time, l'attore si è trovato a commentare il meme di cui è protagonista che spopola sul web dopo Batman vs Superman: Dawn of Justice.

"Sad Affleck", questo il nome che il mondo dei social ha affidato all'immagine che ritrae il Premio Oscar abbastanza accigliato al fianco di Henry Cavill, è divenuto uno dei meme più popolari degli ultimi anni, e a tal proposito Ben Affleck ha detto:

"Ora come ora non mi preoccupo di ciò che il web dice su di me. Sono arrivato al un punto in cui la percezione pubblica che si ha di me era così diversa da quella che sono che, semplicemente ho smesso di preoccuparmene. Le cose sono diventate più difficili quando i miei figli sono cresciuti e hanno iniziato a navigare sul web e hanno visto ad esempio quanto fosse virale il meme "Sad Affleck". In fin dei conti è stato divertente anche se temo che i miei figli pensino che io sia triste. Ma chi non è stato triste qualche volta nella sua vita?".

Nelle scorse settimane tra l'altro, Ben Affleck è entrato nell'occhio del ciclone per alcuni commenti su Jennifer Garner che a suo avviso sarebbero stati fraintesi. L'attore aveva infatti detto che il suo matrimonio infelice sarebbe stato alla base dei suoi problemi con l'alcool. Chissà come i suoi figli avranno interpretato queste dichiarazioni.