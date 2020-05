Ben Affleck da Sarabanda: sul set di Gone Girl stravinse ogni sfida sulla musica anni '80

Di Ben Affleck si è detto tanto e tanto ancora si dirà: ottimo attore, attore scarso, sopravvalutato, sottovalutato, insomma ognuno di noi almeno una volta nella vita ha espresso una di queste opinioni sulla star di Gone Girl e Batman v Superman. C'è un aspetto della sua personalità, però, che sono davvero in pochi a conoscere.

Pare infatti che l'ex-Daredevil coltivi da sempre una passione maniacale per la musica anni '80, e per musica anni '80 non intendiamo un genere preciso ma proprio tutto ciò che musicalmente riguardi quel decennio, persino i pezzi dei musical di Broadway.

La testimonianza arriva direttamente dal set di Gone Girl: pare infatti che durante le riprese Affleck continuasse a canticchiare canzoni degli eighties, arrivando a impressionare il collega Tyler Perry con la vastità del suo repertorio.

Fu così che Perry decise di lanciargli una sfida: avrebbe provato fino alla fine delle riprese a sorprendere Affleck cominciando all'improvviso a cantare una canzone random degli anni '80, sperando di cogliere prima o dopo in fallo la sua co-star. Ebbene, pare proprio che Perry abbia dovuto accettare di buon grado la sconfitta: Affleck si fece trovare sempre preparatissimo, arrivando a riconoscere dalle prime note addirittura pezzi dei musical o di Barbra Streisand!

Insomma, nel caso in cui proprio non riusciate a digerire Affleck come attore potete sempre sperare di vederlo prima o dopo gareggiare contro l'Uomo Gatto in qualche edizione vip di Sarabanda. Tornando a parlare di cinema, intanto, cerchiamo di approfondire la performance di Ben Affleck in Gone Girl.