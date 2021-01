Ben Affleck, rottura definitiva: il cartonato di Ana de Armas finisce nella spazzatura

La fine di una relazione non è mai facile da affrontare, che si tratti di due "comuni mortali" o di due divi di Hollywood: per Ben Affleck e Ana de Armas, dunque, queste ultime ore devono esser state tutt'altro che facili e, presumibilmente, i prossimi giorni continueranno a viaggiare su questa falsariga.

I due attori hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo circa un anno in cui la coppia veniva invidiata dai fan di tutto il mondo alla luce di una storia d'amore che sembrava avere tutti i requisiti per involarsi verso il lieto fine.

Così non è stato e, a giudicare da quanto vediamo in queste ore, il contraccolpo per i due dev'esser stato di quelli piuttosto duri: alcune foto circolate in rete, ad esempio, ritraggono Ben Affleck nell'atto di disfarsi senza troppi complimenti del cartonato di Ana de Armas che i figli dell'attore avevano piazzato in casa nei mesi scorsi, a testimonianza del modo in cui la star di No Time to Die avesse conquistato anche i loro cuori.

I motivi della rottura, stando a quanto riportato dal Daily Mail, sono stati di tipo logistico: Affleck è infatti costretto a vivere a Los Angeles a causa del lavoro, con la sua ormai ex-compagna ben poco disposta, invece, a trasferirsi da quelle parti in pianta stabile. Ci saranno margini per un dietro-front? Lo scopriremo solo vivendo: per ora meglio che entrambi restino soli con i loro pensieri.