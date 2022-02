Ben Affleck, romantica sorpresa di San Valentino per JLO: ecco di cosa si tratta

La relazione tra Ben Affleck e JLO prosegue a gonfie vele e per tale ragione l'ex interprete di Batman ha voluto sorprendere la sua ritrovata dolce metà con uno straordinario regalo di San Valentino e sembra proprio esserci riuscito.

Stando a quanto riportato dalla stessa pop star nella newsletter inviata ai suoi fan, per stupirla, Ben Affleck avrebbe montato con le sue mani un video, ripescando tutte le loro vecchie foto, sulle note di On My Way, colonna sonora di Marry Me.

Il brano scritto e cantato proprio da Jennifer Lopez, è una romantica dichiarazione d'amore, e quale giorno più adatto per utilizzarlo se non proprio quello di San Valentino? Rivedendo le immagini del loro amore nel fulgore giovanile, la cantante non è riuscita a trattenere la commozione. Ben Affleck ha infatti utilizzato alcuni degli scatti più iconici dei loro primi anni insieme, comprese le immagini del loro primo fidanzamento.

"Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre. Mi ha davvero preso al cuore", ha scritto JLO.

Proprio per questo travolgente amore ritrovato, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due riusciranno finalmente a convolare a giuste nozze? Staremo a vedere.