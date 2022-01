Ben Affleck rivela: 'Ecco le mie scene preferite nei panni di Batman'

Sapevamo tutti che questo momento sarebbe arrivato, e così è stato: Ben Affleck lascerà il ruolo di Batman ufficialmente dopo il nuovo film di The Flash. La sua versione del personaggio è stata spesso discussa, ma ci ha lasciato anche dei momenti memorabili. In una recente intervista Affleck rivelato le sue scene "preferite" del suo Bruce Wayne.

"Non l'ho mai detto a nessuno, ma forse le scene che preferisco nei panni di Batman e parlando dell'interpretazione del personaggio che ho fatto, sono nel film Flash. Spero che l'integrità di ciò che abbiamo fatto venga mantenuta, perché ho sentito che era fantastico e proprio interessante, diverso, ma non in modo incongruente con il personaggio. Chi lo sa? Forse decideranno che non funziona, ma quando ho interpretato [il personaggio in quel film], è stato davvero divertente e davvero, davvero soddisfacente e incoraggiante, e ho pensato: 'Wow, credo di averlo finalmente compreso'."

Si tratta di parole che non piaceranno molto ai fan di Zack Snyder, ma che creano sicuramente grande curiosità attorno al nuovo film della DC, Flash. Come abbiamo visto nella versione più lunga di Justice League, la chimica tra il personaggio interpretato da Ezra Miller e quello di Affleck è tanta, e probabilmente questo ha influito sul rendere l'interpretazione dell'attore decisamente significativa nel prossimo film in arrivo.

Adesso, dopo l'addio di Affleck a Batman, molti si chiedono cosa possiamo aspettarci per il personaggio. Infatti, mentre al di fuori del DCEU arriva il nuovo Uomo Pipistrello di Robert Pattinson, nell'Universo DC fa il suo ritorno Michael Keaton. Perché quando si parla di linee temporali nessuno è mai fuori dai giochi.