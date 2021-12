Ben Affleck rivela: 'Dopo Batman non farò più film legati a IP famose'

Dopo le scioccanti dichiarazioni sul film di Batman, Ben Affleck è tornato a parlare del supereroe DC rivelando che in futuro non accetterà più dei ruoli legati a IP famose.

Durante una recente intervista con The Playlist, Ben Affleck ha rivelato che non ha più intenzione di partecipare a film legati a grossi personaggi famosi dopo aver interpretato Batman per il franchise DC Extended Universe. L'attore, che tornerà nei panni del Cavaliere Oscuro in Flash, presumibilmente per l'ultima volta, ha parlato di questo argomento discutendo della performance al botteghino del suo ultimo film The Last Duel, diretto da Ridley Scott.

"Mentre The Last Duel usciva al cinema, ho pensato: 'Beh, questa è probabilmente l'ultima volta che sarò in un film che arriva in sala.' Perché non voglio più fare film legati a grosse IP, questi grossi blockbuster che arrivano con un pubblico già schierato sulle spalle. È qualcosa che mi interessava e mi piaceva in passato, e che semplicemente oggi non mi piace più". L'attore ha parlato del suo prossimo film in uscita, The Tender Bar, diretto da George Clooney (recuperate il trailer di The Tender Bar): "Sono questi i progetti che mi interessano ora, ed è importante per me che le persone vedano questo film. Voglio dire, si, avrà una distribuzione limitata nelle sale, ed è fantastico. Ma so che il 90% delle persone lo vedrà su Amazon e va bene così, voglio che lo vedano. Voglio che vedano il film. Questo è più importante per me".

A proposito di sala e streaming, questa settimana è stato confermato che Deep Water sarà distribuito su Hulu: il thriller erotico con Ben Affleck e Ana De Armas qualche giorno era stato tolto dal calendario delle uscite cinematografiche della Disney.