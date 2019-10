Ben Affleck risponde al video incriminato: 'Succede, ma non ho intenzione di rovinarmi'

Dopo la diffusione del video che lo ritraeva ubriaco al termine di un party a Hollywood da parte di TMZ, Ben Affleck - i cui problemi di alcolismo sono noti da qualche anno - ha risposto all'accaduto nella maniera più garbata possibile.

L'attore, secondo quanto riportato da Heroic Hollywood, avrebbe così risposto all'accaduto: "Succede, sapete. Ci sono ricascato, ma non lascerò che questo mi rovini".

La frequente lotta di Ben Affleck con l'alcolismo è di pubblico dominio da diverso tempo, essendo entrato in rehab diverse volte. L'ultima volta soltanto lo scorso anno, nell'agosto 2018, supportato come sempre dall'ex moglie Jennifer Garner, che lo accompagnò in una clinica di Malibu. La star aveva anche completato un percorso di riabilitazione in una clinica durato quaranta giorni.

La sua battaglia contro l'alcolismo era stata documentata dallo stesso Affleck in una nota: "Questa settimana ho completato un soggiorno di quaranta giorni in un centro per la cura della dipendenza dall'alcol e sono rimasto in cura ambulatoriale. Il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia, dai colleghi e dai fan significa per me più di quanto possa dire. Mi ha dato la forza e il supporto per parlare della mia malattia con gli altri. Combattere qualsiasi dipendenza è una lotta lunga e difficile. Per questo motivo non si è mai veramente fuori o dentro dal trattamento. Si tratta di un impegno a tempo pieno, sto combattendo per me stesso e per la mia famiglia. Molte persone attraverso i social hanno parlato delle loro esperienze con la dipendenza. A quelle persone voglio dire grazie, la loro forza è stimolante e mi sostiene in modi che non avrei mai immaginato. Aiuta, sapere che non sono solo. Chiedere aiuto è un segno di coraggio, non di debolezza o fallimento".

Dopo il suo cameo in Jay & Silent Bob Reboot, rivedremo Affleck in The Way Back di nuovo diretto da Gavin O'Connor e in The Last Thing He Wanted basato sul libro omonimo di Joan Didion.