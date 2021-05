Ben Affleck rifiutato su un'app d'incontri e rintraccia la ragazza su Instagram: il video!

Ben Affleck sta facendo molto parlare di sé in queste ore ma stavolta il cinema non è l'argomento di discussione. La star di Batman v Superman si è reso protagonista di un video su Tik Tok in cui appare un po' abbacchiato dopo esser stato rifiutato dall'influencer Nivine Jay, che ora sta cercando di contattare in tutti i modi.

A raccontare la storia è stata proprio la tiktoker, spiegando di aver tolto il match sull'app a Ben Affleck credendo fosse un fake. L'attore ha quindi deciso di inviarle un video in privato su Instagram per dirle che il match proveniva dal vero Ben Affleck.



"Pensando al momento in cui mi sono matchata con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram" ha spiegato Nivine Jay.

Nel video si vede Ben Affleck rivolgersi alla tiktoker:"Nivine perché mi hai rifiutato? Sono io!" esclama l'attore.

Ovviamente la pubblicazione del video da parte dell'influencer ha generato una circolazione virale del filmato sul web.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della richiesta dei fan di produrre un film di Batman con Ben Affleck, dopo l'abbandono del progetto di The Batman da parte della star di Will Hunting e Justice League.



Tuttavia si è parlato anche di gossip: di recente alcune voci hanno parlato di un presunto riavvicinamento tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, storica ex fidanzata dell'attore.