Ben Affleck ricorda il lavoro con Henry Cavill e Zack Snyder per Batman v Superman

In una nuova intervista, la star Ben Affleck ha riflettuto sulla sua esperienza di lavoro con Henry Cavill e Zack Snyder sul set del controverso Batman v Superman: Dawn of Justice.

Dopo aver debuttato come Superman in Man of Steel di Snyder, Henry Cavill ha ripreso il ruolo nel successivo Batman v Superman: Dawn of Justice. Rilasciato nel 2016, il secondo capitolo della saga DC pensata dal regista ha rappresentato la prima apparizione di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro, il cui obiettivo nel film era quello di neutralizzare la minaccia che percepiva nell'alieno kryptoniano.

Per i loro rispettivi ruoli da supereroi, sia Affleck che Cavill hanno lavorato duramente a livello fisico, e durante un'intervista con Men’s Health, l'ex Bruce Wayne ha scherzato su come Clark Kent sia un pessimo stacanovista, quando si tratta di allenamenti.

"Non direi che ci siamo allenati insieme, piuttosto direi che io ho allenato Henry. Ho dovuto davvero aiutarlo ad aumentare la sua massa muscolare — prima del mio allenamento, assomigliava a Gumby."

Tornando serio, Affleck ha condiviso i suoi veri sentimenti sull'intensa routine di allenamento per Batman v Superman: "In tutta onestà, abbiamo lavorato insieme. E l'ho odiato."

Alcune ore fa Henry Cavill ha annunciato che tornerà nei panni Superman, rompendo un silenzio stampa andato avanti per mesi e grazie al quale in molti hanno messo in dubbio il suo futuro nel franchise DC Films. Intanto, prosegue la diatriba sullo Snyder Cut di Justice League, con Zack Snyder entusiasta della passione dei suoi fan e delle altre decine di personalità di Hollywood che hanno aderito al movimento Release the Snyder Cut.