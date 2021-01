Ben Affleck regista e sceneggiatore per la Disney: i dettagli sul suo nuovo film fantasy

In attesa di tornare nei panni di Batman per il film di Flash con protagonista Ezra Miller, Ben Affleck sta programmando il suo prossimo progetto da regista. Secondo quanto riportato da Deadline, è infatti stato scelto dalla Disney per dirigere l'adattamento de Il guardiano della città perduta.

La pellicola, basata sul primo capitolo della saga best-seller scritta da Shannon Messenger, sarà scritto dallo stesso Affleck insieme a Kate Gritmon. La star si occuperà anche della produzione tramite il suo banner Pearl Stret Films, mentre Madison Ainley si unirà al progetto come produttrice esecutiva.

Questa la trama de Il guardiano della città perduta (via Google Books): "Sophie ha dodici anni e dall'età di cinque custodisce un incredibile segreto: riesce a sentire i pensieri di tutte le persone che la circondano. La sua vita cambia improvvisamente quando un giorno viene avvicinata da un misterioso ragazzo di nome Fitz, un quindicenne che come lei ha il dono della telepatia. Sophie scopre allora di appartenere a un altro mondo, il regno degli elfi, e di non poter più vivere con la propria famiglia perché in grave pericolo."

Proprio nei giorni scorsi, una fonte di US Weekly aveva rivelato che Affleck stava lavorando al suo prossimo film da regista. Recentemente l'attore è apparso nel dramma Tornare a vincere di Gavin O'Connor, ruolo che gli è valso alcune delle migliori recensioni della sua carriera sul fronte della recitazione.