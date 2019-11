Ben Affleck regista e produttore del dramma storico King Leopold's Ghost

Nuovo progetto cinematografico per Ben Affleck (Argo, Good Will Hunting), che torna dietro la cinepresa per il dramma storico King Leopold's Ghost, di cui sarà anche produttore assieme a Martin Scorsese.

Il suo Argo aveva vinto l'Oscar per il Miglior Film nell'edizione del 2013 degli Academy Award, e già un'altra statuetta gli era valsa la sua collaborazione alla sceneggiatura di Good Will Hunting (o Will Hunting - Genio Ribelle, come è noto da noi).

Stiamo parlando di Ben Affleck, che sebbene sia maggiormente noto come attore in quel di Hollywood, si barcamena con successo anche dietro le quinte dei film. E dietro le quinte tornerà per King Leopold's Ghost, pellicola ispirata all'omonimo best-seller di Adam Hochschild e ambientata nel Congo del primo ventesimo secolo.

Secondo la sinossi riportata da Variety il libro narra di "Leopold II del Belgio e del suo saccheggio del Congo, così come dei Congolesi che a lui si sono ribellati. La lotta diede vita a un'improbabile alleanza tra un missionario americano di colore, un giornalista investigativo inglese e una spia irlandese, e sfociò in uno dei primi movimenti per i diritti civili della storia".

La sceneggiatura sarà scritta da Farhad Safinia (Apocalypto, Il Professore e il Pazzo), e assieme ai già citati Affleck e Scorsese, i produttori saranno Emma Koskoff-Tillinger, Madison Ainley e Harry e Gina Belafonte.

Non abbiamo ancora informazioni su un'eventuale data di uscita.

Ben Affleck sarà presto al cinema con The Way Back di Gavin O'Connor.