Ben Affleck, il regista di Air nel cast del nuovo film dei Safdie con Megan Thee Stallion

New entry nella nuova produzione dei fratelli Bennie e Josh Safdie, registi di Diamanti Grezzi. Oltre al già confermato Adam Sandler nel film reciteranno anche Ben Affleck e Megan Thee Stallion. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno. L'attenzione nei confronti del nuovo progetto dei Safdie con Sandler è alta.

Soprattutto dopo il successo dell'ultima collaborazione del trio, che ha attirato l'attenzione di critica e pubblico: su Everyeye è disponibile la recensione di Diamanti Grezzi.



Attualmente non ci sono informazioni sulla trama del film, ma Sandler ha anticipato che il racconto verterà sul mondo dei cimeli sportivi. Secondo quanto riporta Deadline, anche Ben Affleck reciterà nel film insieme alla star del rap Megan Thee Stallion.



Non è la prima esperienza da attrice per Stallion, che in passato ha recitato anche in She-Hulk: Attorney at Law, oltre ad essere in procinto di recitare nella prossima lavorazione di Larry Charles, regista di Borat, per A24. Netflix starebbe supervisionando il progetto dei Safdie, senza una concreta data d'uscita all'orizzonte.



Vi terremo costantemente aggiornati sulle novità che riguardano il film. Nel frattempo Ben Affleck ha raccontato che Jennifer Lopez ha migliorato lo script di Air con il proprio importante contributo al lavoro del marito.

Nel cast del film ispirato all'accordo storico tra Nike e Michael Jordan troviamo Matt Damon, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans e Jason Bateman.