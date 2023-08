Ben Affleck racconta la passione per i videogiochi: 'Sono un grande amante di Valorant'

Ben Affleck ha molte passioni: ha realizzato film drammatici premiati con l'Oscar, ha interpretato due diversi supereroi con Daredevil e Batman e ama profondamente i videogiochi, in particolare Valorant.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista - attualmente uno dei principali front-runner per gli Oscar 2024 col suo ultimo film Air, sulla nascita delle Nike Air Jordan - ha partecipato al VALORANT Champions Tournament insieme a suo figlio Samuel domenica scorsa, e ha deciso di fermarsi ai microfoni dei giornalisti presenti per parlare della sua passione: "Sono un Kay/o in questo momento", ha detto Ben Affleck.. “E anche Raze, penso… sono un po’ libero con chi scelgo, capisci cosa intendo? Mi piace sperimentare’”.

Ben Affleck e suo figlio hanno anche incontrato Shannon Williams, l'attrice che dà la voce al personaggio di Jett, e insieme hanno discusso del personaggio. La Williams ha pubblicato l'incontro sulla sua pagina del social network di Elon Musk X, precedentemente noto come Twitter: potete riprodurla in calce all'articolo.

Ricordiamo che il tempo di Ben Affleck nei panni di Batman è finito, con l'apparizione vista in The Flash che rimarrà per sempre l'ultima dopo il taglio del cameo previsto per Aquaman & The Lost Kingdom. L'attore, tuttavia, secondo le indiscrezioni riprenderà il ruolo di Daredevil in Deadpool 3, film per il quale è stata confermata ufficialmente la presenza dell'ex moglie Jennifer Garner nel ruolo di Elektra.