Ben Affleck racconta la 'cosa più stupida' che Matt Damon abbia mai fatto

Dopo aver visto di recente nelle prime immagini dal set di The Last Duel, Ben Affleck è stato ospite al Jimmy Kimmel dove ha raccontato un esilarante aneddoto sul collega e amico Matt Damon, insieme al quale ha scritto la sceneggiatura del nuovo film di Ridley Scott.

"Sapete, è un bravo ragazzo, ma c'è stato un momento in cui si è davvero distinto" ha detto Affleck al presentatore quando gli ha chiesto quale fosse stata la "cosa più stupida" mai fatta dalla star di Will Hunting - Genio Ribelle nella sua vita. "Eravamo vicini di casa e ci vedevamo spesso al parco, e lui era uno dei bambini più grandi. Poi però trovai un lavoro in TV, uno show educativo per bambini che in realtà trovavo un po' patetico, ma che fece consumare Matt dall'invidia. Si arrabbiò davvero molto."

"Voleva diventare un attore. Prese la questione molto sul serio. E poi quando andammo al liceo - una scuola pubblica di Cambridge - provai ad entrare nella recita autunnale. Là ho visto Matt, e mi stava tenendo d'occhio. Io ero al primo anno, probabilmente 15 centimetri più basso di lui, perché al tempo era più alto di adesso."

Tra le risate dei presenti, l'attore ha proseguito dicendo: "Vi giuro che questa è una storia vera. Mi disse 'Lascia che ti dia un piccolo consiglio. Questa non è la TV, dove vieni scelto per il tuo look e il tuo taglio di capelli. Qui si tratta di talento. Questo è il teatro.' Si girò e se ne andò, come se fosse il Laurence Olivier del Cambridge Rindge e delle scuole pubbliche."

A quel punto, quando Kimmel ha chiesto a quanti spettacoli teatrali Damon ha preso parte dopo quell'intensa proclamazione, Affleck ha risposto: "Dopo 30 anni? Uno spettacolo."

Potete trovare l'intervista integrale in calce alla notizia.

Per quanto riguarda la nuova pellicola di Ridley Scott, The Last Duel vedrà tra i protagonisti anche Adam Driver e arriverà nelle sale a gennaio 2021. A proposito di aneddoti, Affleck ha recentemente raccontato di un regalo a tema Star Wars fatto da Driver per il compleanno di suo figlio.