Ben Affleck sarà il protagonista di Hypnotic, il nuovo thriller di Robert Rodriguez

Ben Affleck ha messo in cantiere il quarto progetto nel giro di pochi mesi. Dopo il thriller erotico Deep Water, l'adattamento di Falling to Earth, e The Last Duel di Ridley Scott, infatti, l'attore ha firmato per fare da protagonista nel nuovo film di Robert Rodriguez.

Intitolato Hyptnotic, il film è descritto come un "thriller poliziesco con marcati elementi fantasy" e vedrà Affleck nei panni di un detective che, mentre indaga su una serie di rapine improbabili, viene coinvolto in un mistero che riguarda la sua figlia scomparsa e un programma segreto del governo.

Secondo quanto riporta Variety, il budget del film dovrebbe andare dai 60 agli 80 milioni di dollari. Hypnotic è il primo frutto dell'accordo di collaborazione firmato di recente tra Studio 8 e Solstice Studios. Rodriguez produrrà la pellicola insieme a Jeff Robinov (CEO di Studio 8), i suoi colleghi Guy D'anello e John Craham, e Solstice, che si occuperà anche della distribuzione negli Stati Uniti.

"Lavorando con Ben per i suoi film premiati, come Argo e The Town, ho visto come la sua versatilità e la sua creatività lo hanno reso uno dei filmmaker più talentuosi davanti e dietro la macchina da presa" ha detto Robinov. "È davvero significativo lavorare nuovamente con Ben per questo thriller unico nel suo genere."

Le compagnie stanno provando spostare il periodo della produzione per andare in contro ai tanti impegni dell'ex Cavaliere Oscuro, con l'obiettivo di iniziare le riprese ad aprile.