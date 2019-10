Ben Affleck sarà il protagonista dell'adattamento di Falling To Earth

Dopo l'annuncio di The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott che lo vedrà riunirsi con l'amico di sempre Matt Damon, e quello di Deep Water di Adrian Lyne, thriller erotico con Ana De Armas, l'attore Ben Affleck ha trovato anche un terzo progetto.

Deadline riporta infatti che l'ex Cavaliere Oscuro ha firmato per la parte del protagonista nell'adattamento cinematografico di Falling to Earth, romanzo di Kate Southwood. Il progetto è in fase di sviluppo presso Bron Studios con Affleck che si occuperà della produzione insieme a Matt Damon, partner della Pearl Street Films, e Aaron L. Gilbert della Bron. La sceneggiatrice di Eagle Eye, Hillary Seitz, adatterà il romanzo originale.

Rilasciato nel 2013, il libro è basato sul Tornado del Tri-State del 1925, il tornado più mortale della storia degli Stati Uniti. Ambientato a Marah, Illinois, la trama è incentrata su Paul Graves (Affleck), l'unica persona della cittadina che non ha perso tutto nel giorno della tempesta: la sua famiglia, la sua casa e il suo ufficio, tutto è rimasto miracolosamente intatto e al sicuro. Un anno dopo la faccenda, Paul dovrà fare i conti col risentimento e l'ostilità da parte dei suoi concittadini, che nel frattempo provano a risorgere dalle loro tragedie.

Il prossimo film con Ben Affleck è The Way Back, che lo vedrà riunito al regista Gavin O'Connor (The Accountant). L'opera, prevista originariamente per ottobre 2019, arriverà nei cinema il 6 marzo 2020.