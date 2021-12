Ben Affleck: 'Probabilmente berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner'

Alcuni anni fa Ben Affleck è finito in rehab per via della sua dipendenza dall'alcol e stando alla sua ultima intervista, la causa più profonda di questo suo malessere sarebbe stato l'insoddisfacente matrimonio con la collega Jennifer Garner.

Ad Howard Stern ha infatti detto: "Probabilmente berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner. Mi sentivo in trappola. Credo di aver iniziato a bere proprio per tutto questo. Mi sentivo bloccato a causa dei miei figli, non potevo andarmene per il loro bene. Mi sentivo profondamente infelice e quindi ho tentato di risolvere tutto questo bevendo una bottiglia di scotch e restando a dormire sul divano. Ma questa non era di certo la soluzione a tutti i miei problemi".

Insomma, il momento difficile vissuto da Ben Affleck sembra in parte essersi risolto a seguito della separazione dalla sua ormai ex moglie Jennifer Garner, per cui l'attore continua a nutrire un profondo affetto visto la grande comprensione e vicinanza mostrata nei suoi periodi più bui.

"Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato, succede questo, ma ho avuto la fortuna di avere al mio fianco qualcuno che amo e rispetto, ma con cui sarei dovuto restare sposato tanto a lungo. Alla fine, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato perché avevamo dei figli. Entrambi sentivamo di non volere che questo fosse il modello del matrimonio nel quale venissero cresciuti. Ma ci abbiamo provato".

Per fortuna le cose sembrano essere alquanto migliorate, Ben Affleck ha ritrovato la serenità al fianco di JLo, una delle sue vecchie fiamme, con cui ha ripreso una relazione interrotta quasi 20 anni fa.