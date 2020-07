Ben Affleck in perfetta forma da supereroe: tornerà presto a vestire i panni di Batman?

Ben Affleck è stato avvistato di recente in perfetta forma fisica, e in molti pensano che l'attore sia per tale ragione pronto a vestire nuovamente i panni del supereroe più famoso di Gotham City, ovvero Batman.

Diciamocelo chiaramente, dopo il complesso periodo seguito alla separazione con Jennifer Garner, l'attore raramente si è mostrato trasandato e ingrassato ma, ultimamente ci tiene particolarmente alla cura del proprio corpo. Affleck si è sempre mantenuto in perfetta linea proprio da quando ha ricoperto il ruolo del Cavaliere Oscuro, e dopo le recenti foto, i fan della Justice League sperano di poterlo rivedere in quelle vesti.

Warner Bros e DC Comics ultimamente però sembrano aver preso direzioni totalmente differenti. Ricordiamo infatti che Ben Affleck avrebbe originariamente scritto, diretto e recitato in The Batman prima che Matt Reeves prendesse le redini del progetto scegliendo Robert Pattinson come suo Bruce Wayne. Questo nuovo Batman sembra per ora essere un film totalmente autonomo come già lo era stato Joker che, appunto era totalmente al di fuori del DC Extended Universe.

Il ruolo di un altro Bruce Wayne sarà invece interpretato da Michael Keaton in The Flash. In questa variegata moltitudine di Batman c'è ancora posto per Ben Affleck? Sembrerebbe proprio di si a giudicare da una nuova locandina di Bosslogic per HBO.