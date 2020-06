Ben Affleck, perché alcuni fan sono convinti di averlo visto in Salvate il Soldato Ryan?

Alcuni fan di Ben Affleck sono convinti di aver visto l'attore di Tornare a Vincere e Argo in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, celebre war-movie uscito nel 1998 che nel cast includeva anche Matt Damon.

Damon ha ottenuto il ruolo nel film sulla scia dell'incredibile successo di critica e pubblico di Good Will Hunting, nato da una sceneggiatura scritta insieme a Ben Affleck, che nel film con Robin Williams aveva un ruolo di supporto. L'opera portò alla ribalta loro e la loro amicizia, personale e professionale, che continua ancora oggi.

Ma è possibile che il loro legame, così pubblico e noto, abbia influenzato alcuni spettatori convincendoli del fatto che Affleck compaia in un ruolo minore in Salvate il soldato Ryan? Apparentemente si, ma l'enigma è facile da risolvere: le persone spesso confondono Affleck con l'attore Edward Burns, che proprio nel film di Spielberg interpreta il soldato Reiben. Il personaggio di Burns è uno dei più importanti della squadra di Miller (Tom Hanks) ed è anche uno dei pochi personaggi a sopravvivere al film. Ben Affleck ed Edward Burns hanno una lieve somiglianza, e considerato il rapporto tra l'attore e Matt Damon la confusione di qualche fan è in qualche modo comprensibile. Più o meno, diciamo.

Tra l'altro Affleck avrebbe avuto la sua dose di Seconda Guerra Mondiale con Pearl Harbor di Michael Bay, sebbene molto diverso nei toni dal film dal di Spielberg.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Matt Damon e Ben Affleck torneranno in The Last Duel di Ridley Scott, film che hanno scritto insieme a vent'anni dall'Oscar per Good Will Hunting e nel quale saranno i protagonisti insieme ad Adam Driver.