Ben Affleck parla del ritorno di Justice League: 'E' una cosa grandiosa!'

Dopo aver condiviso un poster di Justice League nella giornata di ieri, Ben Affleck ha finalmente parlato pubblicamente del grande annuncio della Snyder Cut durante un'apparizione nel podcast Fatman Beyond ospitato da Kevin Smith.

Come potete vedere nel post condiviso su Instagram dal regista, Affleck ha espresso il suo entusiasmo per la riedizione del film di Zack Snyder in arrivo nel 2021 sul servizio di streaming on demand HBO Max.

"Voglio solo dire che mi dispiace di non essere riuscito ad aver partecipato a quella live, ma sono molto emozionato dal fatto che Zack abbia finalmente la possibilità di far vedere il suo e realizzare la sua visione realizzata", afferma l'interprete di Batman nel video. "Penso che sia una grande cosa, sono davvero entusiasta che i fan possano vederlo. E voglio ringraziarli, voglio ringraziare i fan perché è stato il loro entusiasmo e la loro passione ad aver reso possibile questa cosa. Senza il supporto dei fan non credo che sarebbe successo. Io adoro Zack, adoro la sua versione del film e non vedo l'ora che tutti abbiano la possibilità di vederla."

Cosa ne pensate? Siete contenti di poter rivedere Ben Affleck nei panni di Batman? Ditecelo nei commenti.

