Ben Affleck, parla il padre: 'Ritorno con Jennifer Lopez? Non ne so niente'

Tutti noi abbiamo nascosto qualcosa ai nostri genitori nel corso della nostra vita, giusto? In particolar modo quando si tratta di faccende delicate come le questioni di cuore. Certo, mantenere la privacy quando la tua vita privata interessa a fan e giornali di gossip di tutto il mondo la cosa si fa più difficile: vero, Ben Affleck?

Nonostante ciò, la star di Batman v Superman sembra riuscire a tenere all'oscuro la famiglia almeno di parte delle sue situazioni private... O, almeno, questo è quanto la famiglia Affleck cerca di farci credere! Il padre del nostro Ben, ad esempio, si è detto completamente all'oscuro del chiacchieratissimo ritorno di fiamma tra suo figlio e Jennifer Lopez.

"Non ho sentito nulla di tutte queste fesserie... Certo che so chi è lei. Ma non so nulla di tutto questo" sono state le poche parole con cui papà Affleck ha voluto liquidare la faccenda. Nulla da dire, insomma: o il caro Ben è davvero bravo a nascondere i suoi affari privati al resto della famiglia, o (più probabilmente) può contare su genitori e parenti capaci di tenere la bocca chiusa quando non è il momento di parlare.

Chi la bocca chiusa non sa tenerla è invece Jennifer Lawrence: nelle scorse settimane, infatti, l'attrice è letteralmente impazzita alla notizia del ritorno della coppia Affleck-Lopez! Avete reagito anche voi come la star di Hunger Games? Fatecelo sapere nei commenti!