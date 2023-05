Ben Affleck che parla fluentemente spagnolo ha sconvolto tutti, sia il web che Alice Braga

I social media si sono scatenati quando hanno iniziato a circolare alcuni video nei quali si può vedere Ben Affleck parlare fluentemente in spagnolo, ma anche la sua collega Alice Braga è rimasta sconvolta da questa 'abilità segreta' del protagonista del nuovo film di Robert Rodriguez Hypnotic.

Evidentemente non sono in molti a sapere che Ben Affleck parla benissimo in spagnolo e molto spesso sfoggia questa sua seconda lingua durante le interviste, e a quanto pare ne era all'oscuro anche l'attrice brasiliana Alice Braga, che recita al fianco di Affleck nel nuovo film thriller fantascientifico dal regista di Sin City e Dal tramonto all'alba: secondo quanto dichiarato dall'attrice, infatti, Ben Affleck l'ha lasciata di stucco sul set quando ha iniziato a parlare spagnolo come un madrelingua.

"Ben parla uno spagnolo super buono, nel senso, lo parla incredibilmente bene", ha detto Alice Braga a TheWrap. “Io non lo sapevo! Sono rimasta scioccata quando l'ho scoperto sul set. Stavamo lavorando al film, eravamo seduti da qualche parte in attesa che le cineprese e le luci fossero pronte, sapete, le solite cose che fanno gli attori tra una scena e l'altra. E così, parlando del più e del meno, ho capito che capiva lo spagnolo e poi ha iniziato a parlarlo un po'. Ho pensato: 'Oh che bello, conosce un paio di parole di spagnolo'. Ma i minuti passavano e lui continuava a parlare in spagnolo e io ho pensato tra me e me: 'Caspita, ma da quanto va avanti?' Insomma, lo parla benissimo e non ne sapevo niente."

Per saperne di più sul film in arrivo, guardate il trailer ufficiale di Hypnotic, che negli Stati Uniti uscirà al cinema da domani 12 maggio.