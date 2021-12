Ben Affleck contro gli Oscar e l'Academy: 'Per Argo sono stato fott*to alla grande!'

Qualche tempo fa abbiamo decretato Argo il miglior film da Oscar del decennio 2010-2019, eppure il suo regista e protagonista Ben Affleck si sente ancora snobbato dall'Academy, a distanza di anni.

In una recente intervista promozionale per il suo nuovo film The Tender Bar, diretto da George Clooney e nel quale Affleck interpreta il personaggio principale, l'attore e regista ha ricordato la cocente bocciatura per il suo acclamato film: come alcuni di voi ricorderanno, infatti, Argo venne premiato come miglior film dell'anno ma Ben Affleck - che vinse quella statuetta in qualità di produttore - non ottenne alcuna nomination negli altri ruoli di cui si era occupato, ovvero quello del regista e quello dell'attore protagonista.

Ospite da Howard Stern, la star è andata a ruota libera nel ricordare la serata: "Fu una grande fregatura, vero? Ma quell'episodio mi insegnò molto. La verità è che lo volevo davvero quell'Oscar come regista: la maggior parte delle persone che parlano di queste cose tendono a sminuirle, ma voglio essere onesto e dire che lo desideravo seriamente. Ed ero convinto che avrei vinto, perché me lo dicevano tutti. 'Oh, ma vincerai tu, sicuro, è fatta!'. Sembrava che avessero votato tutti per me! Ero certo che sarei stato almeno nominato. E quando hanno letto le candidature, ricordo di aver pensato: 'Non succederà mai: non capirò mai questo mondo.'”

Ben Affleck ha rivelato che la prima cosa che ha fatto dopo la snobbatura è stata "chiamare le persone della Warner Bros., che avevano lavorato molto duramente per promuovere il film, e che forse volevano che vincessi più di quanto volessi io: 'Ragazzi, penso che sappiate che ho chiuso con questa roba. Non farò più tutto il cerimoniale di questi casi, non darò più strette di mano ai pezzi grossi, non me ne frega più un cazzo'. Ma forse non me lo meritavo: per l'Oscar alla regia votano i registi, e se non mi hanno votato evidentemente pensavano che non me lo meritassi. Sono comunque orgogliosissimo del film. Sono contento che Billy [Goldenberg, il montatore del film] e Chris [Terrio, lo sceneggiatore] abbiano vinto. E loro per rincuorarmi dicevano, 'Oh, abbiamo vinto miglior film.' E io pensavo, 'sì, abbiamo vinto il miglior film, ma si sono assicurati di lasciarmi fuori dal resto.'”

Affleck ha concluso attaccando direttamente l'Academy: "Avevamo parecchie nomination, e abbiamo vinto in diverse categorie. L'unico stronzo che hanno fatto fuori è stato il protagonista e il regista del film! Per coincidenza, il giorno in cui uscirono le nomination degli Oscar dovevo andare ai fottuti Critics Choice Awards, che hanno, se la memoria non mi inganna, il tappeto rosso più lungo della storia dell'umanità. Ad ogni microfono i giornalisti mi dicevano: 'Allora, che ne pensi di questa snobbatura?' Dovevo fingere di stare bene, che non mi avesse infastidito, perché in questa industria Dio non voglia che qualcosa ti possa infastidire. Ero pronto a prendermi qualche bastonata anche ai Critics Choice e perdere pure lì, e invece abbiamo vinto, cazzo! Sono salito su quel palco e ho detto: 'Beh, non voglio ringraziare l'Academy'. Perché non me ne fregava più un cazzo."

Cosa ne pensate? Secondo voi Affleck avrebbe meritato di più? Ditecelo nei commenti.