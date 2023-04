Ben Affleck da oggi in Italia con Air: gli Oscar 2024 hanno trovato il primo contendente?

Da oggi nelle sale cinematografiche italiane arriva il nuovo film di Ben Affleck Air, entusiasmante biopic sportivo dedicato alla storia di Michael Jordan e alla nascita del famoso brand delle Nike Air che negli Stati Uniti è già stato salutato come un probabile competitor per gli Oscar 2024.

Con un punteggio quasi perfetto del 99% su Rotten Tomatoes e un 80 su MetaCritic, certamente la stampa americana si è unanimemente raccolta intorno al nuovo lavoro da regista di Ben Affleck, tornato dietro la macchina da presa diversi anni dopo il flop commerciale de La legge della notte e a esattamente un decennio di distanza da Argo, premiato Miglior Film agli Oscar 2013.

Proprio per questo sarà interessante vedere come e quanto Amazon spingerà Air per la stagione dei premi del prossimo anno. Di certo alla compagnia non mancheranno i soldi e le risorse per realizzare una campagna promozionale adeguata, e la line-up dello studio per il resto dell'anno non prevede altri titoli con queste potenzialità. Per le statistiche, poi, va almeno segnalato una simpatica coincidenza: Everything Everywhere all at once, rarissimo vincitore di Oscar uscito nel mese di marzo (praticamente un anno prima della cerimonia dell'Academy), nel 2022 debuttò al SXSW Film Festival, lo stesso palcoscenico che ha ospitato la premiere di Air.

Certo, la strada è ancora lunghissima e solo una gran performance al box office probabilmente permetterà al film di Ben Affleck di, perdonateci la battuta, 'rimanere in partita'. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Air.