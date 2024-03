Ben Affleck odia il soprannome 'Pen Affleck', non voleva far parte del doc di J.Lo

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una delle coppie più glamour al mondo e nel nuovo documentarioThe Greatest Love Story Never Told si scoprono ulteriori curiosità intorno ai Bennifer. In particolare, un soprannome affibbiato all'attore da lui non particolarmente apprezzato, come si evince da quanto raccontato nel doc.

In The Greatest Love Story Never Told, Lopez rivela di aver condiviso una serie di lettere di Ben Affleck, che l'attore le aveva scritto durante la loro relazione, con i musicisti che lavoravano al film This Is Me... Now: una storia d'amore. Quando Affleck lo scoprì rimase sorpreso ma soprattutto non amò il soprannome che gli affibbiarono i musicisti:"Mi sono detto 'Hai mostrato tutte quelle lettere a tutti i musicisti, uh... E loro 'Sì, ti chiamiamo Pen Affleck' e io 'Oh mio Dio'". Non perdetevi il trailer del film This Is Me Now.



In ogni caso, pare che Ben Affleck non avesse nemmeno molta intenzione di partecipare al documentario della moglie, come ha dichiarato una fonte anonima a InTouch:"Il fatto che Ben sia coinvolto del tutto è sorprendente per la maggior parte degli osservatori esterni ma lo sta facendo perché è importante per Jennifer, e lui la ama e la sostiene".

Una conferma diretta arriva anche da Ben Affleck in The Greatest Love Story Never Told:"Non amo molto essere nel documentario sul making of della mia vita personale, motivo per cui sono così sollevato che non sia davvero... Sembra che io sia coinvolto ma in realtà non lo sono" ha scherzato l'attore.



Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati nel luglio 2022 dopo aver ricominciato una relazione interrotta decenni addietro.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco Pt. 1 - (4 Bd) Ltd Booklet è uno dei più venduti di oggi.