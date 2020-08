Ben Affleck, la nuova fan-art anticipa il ritorno del suo Batman: guardate!

Nelle scorse ore è stato annunciato l'atteso ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per il nuovo cinecomic The Flash, prossima produzione DC Films diretta da Andy Muschietti e con protagonisti Ezra Miller e Michael Keaton, anche lui nuovamente nei panni dell'Uomo Pipistrello.

Ovviamente la notizia ha sconvolto i fan in tutto il mondo, ma uno fra tutti ha risposto con prontezza: si tratta del celebre artista ApexForm, che a pochissime ore dall'annuncio dell'insperato ritorno di Affleck nei panni di Bruce Wayne ha pubblicato sul suo account ufficiale del social network Instagram una nuova fan-art dedicata all'attore e al suo personaggio.

Come al solito potete ammirarla in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che maggiori informazioni sull'attesissimo The Flash arriveranno domani sabato 22 agosto durante la convention virtuale DC FanDome, che potrete seguire con noi in diretta su Twitch oppure direttamente dal sito di Everyeye, con aggiornamenti in tempo reale sugli annunci più importanti.

Nel frattempo, questa mattina vi abbiamo già parlato di come Ben Affleck abbia voluto correggere la sceneggiatura di Flash prima di accettare di riprendere il ruolo, ruolo che comunque non metterà i bastoni fra le ruote al The Batman di Robert Pattinson.

The Flash uscirà nel 2022. Ben Affleck tornerà come Batman anche nell'attesa Zack Snyder's Justice League, in arrivo nella prima parte del 2021 su HBO Max.