Ben Affleck e Netflix: ''Catena di montaggio. Con Artists Equity saremo intelligenti''

L'annuncio della nascita della nuova casa di produzione Artists Equity è arrivata solo qualche giorno fa e la notizia non ha fatto altro che sottolineare il legame, sia privato che professionale, che unisce tra loro Ben Affleck e Matt Damon.

Con un progetto ancora in fase embrionale, Affleck è comunque già sicuro di una cosa: la sua casa di produzione Artists Equity mescolerà prodotti di qualità e commerciali, andando a creare un equilibrio sano tra i vari progetti.

L'attore ha poi descritto Netflix come ''una catena di montaggio'' sottolineando che, in collaborazione con Damon: ''Si punterà a film commerciali ma intelligenti, che tengano conto dei gusti popolari e che la gente possa ricordare anche a distanza di 20 anni". Primo banco di prova sarà il progetto che lo vedrà impegnato alla regia, con Damon protagonista, che racconterà la storia di come la Nike è riuscita a ottenere i diritti da Michael Jordan per realizzare le mitiche e famosissime Air Jordan e che uscirà il prossimo anno.

In attesa di poter vedere nuovamente in azione l'Affleck regista, vi ricordiamo nella nostra recensione di Acque Profonde la sua recente performance attoriale in compagnia di Ana De Armas. Nella pellicola, diretta da Adrian Lyne e approdata direttamente sulla piattaforma di Prime Video, il punto di partenza è rappresentato da una relazione catastrofica, in precario equilibrio tra amore e odio.