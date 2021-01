Ben Affleck, quanti nemici uccide Bruce Wayne in Batman v Superman?

I fan DC stanno aspettando con febbricitante curiosità l'arrivo di un primo full trailer ufficiale dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico del Cavaliere Oscuro interpretato per l'occasione da Robert Pattinson, ma noi vogliamo tornare un attimo indietro al Batman di Ben Affleck.

Anche se "vecchia" iterazione del personaggio, sappiamo in via ufficiale che rivedremo il Batman di Affleck in due prossimi progetti: nella Zack Snyder's Justice League di HBO Max e nel film di Flash diretto da Andy Muschietti. Per altro diversi rumor vorrebbero Warner Bros. incuriosita dalla possibilità di continuare a sfruttare questa versione del Cavaliere Oscuro nel DCEU, avendo ormai suddiviso i vari Universi.



Ad ogni modo, ci interessa oggi rispondere a una domanda su Batman v Superman: Dawn of Justice, che è stato anche l'esordio di questo Batman cinematografico. Il quesito è: quanti nemici ha ucciso esattamente il personaggio nel film di Zack Snyder? La risposta arriva dopo averlo rivisto attentamente ed è 21, che per i fan più sfegatati di Batman è un numero anche troppo alto visti i precetti morali del protettore di Gotham.



Figurarsi se ci aggiungiamo anche poi quelli uccisi nella scena del Sogno di Batman, che portano il bodycount a un totale di 32.