Ben Affleck il miglior Batman? Zack Snyder vuole il vostro voto per un sondaggio!

IMDb ha pubblicato un sondaggio per cercare di stabilire quale sia la miglior performance di Batman e Zack Snyder non ha perso tempo, cercando d'influenzare i fan a votare per il 'suo' Batman, Ben Affleck. Intervenendo su Vero, Snyder si è rivolto ai fan con la frase 'Sapete cosa fare', riferendosi al voto per Affleck.

Nelle varie sfide si sono affrontati diversi Batman conosciuti, come Michael Keaton (Batman, Batman - Il ritorno) che ha battuto Kevin Conroy (Batman: The Animated Series). Oppure Ben Affleck (Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice) che ha battuto George Clooney (Batman & Robin) e lo stesso Keaton, dirigendosi in finale.



Dall'altro lato del tabellone, Christian Bale (Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro - Il ritorno) ha battuto Val Kilmer (Batman Forever), mentre David Mazouz (Gotham) ha affrontato Adam West (Batman) ed è stato sconfitto. West è stato successivamente battuto da Bale, giunto in finale proprio contro Ben Affleck.

Attualmente è in corso il round finale. Ben Affleck riprenderà il ruolo di Batman in The Flash, diretto da Andy Muschietti.

Robert Pattinson sarà Bruce Wayne in The Batman, il prossimo film sull'Uomo Pipistrello, diretto da Matt Reeves.

Su Everyeye trovate il primo trailer di The Batman, che comprende nel cast anche Zoe Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Paul Dano nei panni dell'Enigmista. Colin Farrell sarà invece il Pinguino.