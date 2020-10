Ben Affleck e Matthew McConaughey leggeranno un copione in live per una buona causa

Ben Affleck e Matthew McConaughey prenderanno parte ad una speciale reunion de La vita è un sogno, la commedia indipendente firmata nel 1992 da Richard Linklater. L'evento virtuale avrà luogo il prossimo 11 ottobre.

L'iniziativa, secondo quanto riportato da Deadline è stata organizzata in supporto alla campagna #VoteForScienze organizzata per supportare le iniziative di voto in Texas. I soldi raccolti verranno devoluti anche alla Voto Latino Foundation, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di istruzione ed esercitazione del diritto al voto.

Affleck e McConaughey parteciperanno ad una sessione di lettura della sceneggiatura insieme a diversi membri del cast originale tra cui Parker Posey, Jason London, Joey Lauren Adams e Adam Goldberg. Dopodiché, l'evento proseguirà con un Q&A moderato da Patton Oswalt.

La vita è un sogno è ambientato in Texas, a metà degli anni Settanta, dove un gruppo di ragazzi da sfogo ai propri desideri organizzando una festa memorabile per festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Tra amori e preoccupazioni, i protagonisti vogliono evitare le loro responsabilità in vista dell'imminente passaggio all'età adulta.

Affleck, lo ricordiamo, nel prossimo futuro ha in programma diversi progetti molto attesi tra cui la Snyder Cut di Justice League, The Last Duel di Ridley Scott e il suo ritorno nei panni di Batman per il film di Flash. Per quanto riguarda McConaughey, apparso di recente in The Gentlemen di Guy Ritchie, restiamo invece in attesa di novità sui suoi prossimi ruoli al cinema.