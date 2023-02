Ben Affleck e Matt Damon raccontano la nascita delle Jordan nel trailer ufficiale di Air

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita di Air, biopic sulla nascita delle 'Air Jordan' della Nike, Prime Video e MGM hanno pubblicato in questi minuti il primo trailer ufficiale del nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck.

Interpretato da Matt Damon, miglior amico di Ben Affleck col quale torna a recitare dopo Good Hunting e The Last Duel e dopo la creazione della casa di produzione Artists Equity, il film esplorerà la vera storia del dietro le quinte del settore dell'abbigliamento sportivo nei giorni in cui nacque l'iconico marchio Air Jordan, con la leggendaria partnership tra il campione NBA Michael Jordan e la Nike.

Come svelato dal il trailer, disponibile all'interno dell'articolo, Air racconta sulla storia di Sonny Vaccaro, il genio del marketing che ha spinto la Nike Inc. ad inseguire l'atleta più eccezionale del mondo, Michael Jordan. Vaccaro sarebbe stato ricordato per sempre nel settore per aver convinto Jordan a firmare il suo primo contratto di sneakers in quella che è la partnership di marketing di maggior successo di sempre, ma la storia del film sarà ambientata prima d quei giorni, quando Vaccaro non era altro che un uomo d'affari con un grande sogno nel cassetto. Il filmato promozionale ci mostra anche la madre di Michael Jordan, Deloris Jordan, interpretata da Viola Davis, e il ruolo di Ben Affleck nei panni del co-fondatore della Nike Phil Knight. Nel cast anche Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Matthew Maher, e Julius Tennon.

Air uscirà nei cinema negli Stati Uniti il 5 aprile e arriverà in esclusiva su Prime Video nel corso del 2023: staremo a vedere se in Italia debutterà nelle sale oppure direttamente in streaming, dunque rimanete sintonizzati.