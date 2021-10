Ben Affleck e Matt Damon sul The Last Duel: Per fortuna ci ha aiutati Nicole Holofcener

Parlando con Collider per un'intervista promozionale su The Last Duel, uno dei tre nuovi film di Ridley Scott, Ben Affleck e Matt Damon hanno offerto qualche retroscena sulla loro nuova collaborazione, la prima a oltre vent'anni dall'Oscar per la sceneggiatura originale di Will Hunting.

I due, oltre ad essere protagonisti di The Last Duel, insieme ad Adam Driver e a Jodie Comer, hanno infatti scritto anche il copione dell'epico kolossal medievale di Scott, sceneggiato a sei mani con la collaborazione dell'autrice Nicole Holofcener. Quando gli è stato chiesto come mai abbiano scelto proprio questo progetto per ricominciare la loro storica collaborazione professionale, Matt Damon e Ben Affleck hanno risposto: "Questa è davvero un'ottima domanda. Penso che avessimo solo paura di scrivere, perché insieme eravamo davvero inefficienti. Ci è voluto così tanto tempo la prima volta che l'abbiamo fatto, perché non avevamo idea di cosa stavamo facendo. Ci sono voluti letteralmente anni per Will Hunting, e abbiamo scritto migliaia e migliaia di pagine che alla fine in qualche modo siamo riusciti a far entrare in una sceneggiatura di 130 pagine. Solo facendo film per altri 25 anni, alla fine, forse per osmosi, abbiamo capito come strutturare davvero un copione in modo efficiente. Inoltre, abbiamo supplicato una vera scrittrice come Nicole di aiutarci: questa è stata forse la nostra grande idea" ha rivelato Matt Damon.

"Ha decisamente semplificato il processo" ha fatto eco Affleck. "La presenza di Nicole ciò che ci ha dato la sicurezza per realizzare il copione. Sapevamo che da soli non potevamo contare l'uno sull'altro!"

Per altri approfondimenti guardate la prima scena di The Last Duel: il film esce domani 14 ottobre nelle sale italiane.