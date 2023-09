Ben Affleck e Matt Damon, il consiglio che ha permesso agli amici di lavorare insieme

La collaborazione tra Ben Affleck e Matt Damon in The Last Duel è soltanto una delle tante, considerando la grande amicizia tra i due attori; eppure, c'è stato un momento della loro carriera in cui hanno intrapreso strade differenti: a cosa era dovuta una scelta simile?

Principalmente, dal timore che la collaborazione costante potesse ostacolare i loro obiettivi. Riguardo la Artisti Equity (casa di produzione indipendente creata da Damon e Affleck), così ha dichiarato quest'ultimo: "Funziona perché mi fido di lui e gli voglio bene, e sono consapevole di tutta la sua integrità. In questo settore, il fallimento è difficile, il successo fonte di confusione e di perdita dell'orientamento. Avere quell'amicizia come metro di paragone nel corso degli anni è stato davvero utile".

Ha inoltre continuato: "Quando abbiamo realizzato The Last Duel, desiderare una compagnia insieme è stato naturale, perché avremmo potuto lavorare insieme ancora a lungo. Siamo caduti preda di questa idea, ma... se non ti focalizzi sulla tua carriera e non fai le tue cose, le persone ti assoceranno sempre. Sarà limitante". In definitiva, "questo è il consiglio che abbiamo ricevuto: il nostro obiettivo era lavorare come attori".

Fortunatamente, le cose sono andate per il meglio, con la partnership rilanciata e una florida carriera per entrambi gli attori. Senza contare Air - La storia del grande salto, film sull'unione tra la Nike e Michael Jordan che ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica.

