Ben Affleck e Matt Damon di nuovo insieme: nasce la casa di produzione Artists Equity

Per il nuovo film sulle Air Jordan, che vedrà Ben Affleck tornare sulla sedia di regista a ben sei anni da La legge della notte e Matt Damon come protagonista, i due famosi migliori amici sono tornati a collaborare creando una nuova casa di produzione, la Artists Equity.

Le star Hollywood, che condividono un Oscar per la migliore sceneggiatura originale per il loro lavoro in Good Will Hunting del 1997, sperano di utilizzare la società per promuovere "partnership imprenditoriali" con i registi e i talent del settore al fine di potenziare la loro "visione creativa".

"Artists Equity è stato concepita dalla passione mia e di Matt per l'arte della narrazione e dal nostro desiderio di aiutare i creatori a realizzare la loro visione, come abbiamo avuto la fortuna di fare noi durante le nostre carriere", ha ha dichiarato Affleck in una nota. "L'industria dell'intrattenimento è definita da grandi collaborazioni - scrittori, registi, produttori, troupe, attori - e nel corso della mia carriera ho imparato che la collaborazione è ciò che porta al successo. Il nostro obiettivo con Artists Equity è costruire uno studio concentrato sui creatori, uno studio che possa ottimizzare il processo produttivo."

"Storicamente, il successo di un film si basava sulla sua performance al botteghino" ha continuato Matt Damon. "Ma ora, con l'ascesa dello streaming, l'attività alla base del cinema è intrinsecamente cambiata. Tuttavia, io e Ben sappiamo che il potere continuerà a restare nelle mani dei creatori, indipendentemente dalla direzione verso cui si evolve il settore. Artists Equity consente a questi visionari di assumere il potere creativo, fornendo un sostegno tangibile sia per i registi affermati che per quelli emergenti allo scopo di semplificare lo sviluppo dei loro contenuti".

Il primo progetto realizzato sotto il marchio Artists Equity sarà appunto il nuovo film diretto da Ben Affleck con protagonista Matt Damon: al momento l'opera non ha ancora un titolo ufficiale, ma racconterà la storia della creazione del mitico marchio Air Jordan. Nel cast del film ci sono anche Jason Bateman e Viola Davis, con nuovi aggiornamenti che a questo punto non tarderanno ad arrivare.

Rimanete sintonizzati.