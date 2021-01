Ben Affleck e Matt Damon: 'Ecco com'è stato lavorare di nuovo insieme su The Last Duel'

Nel corso di una recente intervista doppia, gli storici amici Ben Affleck e Matt Damon hanno discusso del loro nuovo lavoro insieme, The Last Duel, film diretto da Ridley Scott che le star hanno sceneggiato e interpretato.

Il lungometraggio del regista di Blade Runner e Il Gladiatore, che il duo ha scritto insieme a Nicole Holofcener (Can You Ever Forgive Me?), è ambientato nell'epoca medievale e vede Affleck nei panni del re di Francia e Damon in quelli di uno dei suoi cavalieri.

“E' stato davvero bello fare questo film con te”, ha detto Affleck a Damon. “E' stata una bella esperienza lavorare di nuovo insieme, lavorare con qualcuno che conosco e a cui voglio bene; volevamo vederci di più, passare più tempo insieme e l'abbiamo fatto. Rendersi conto che il tempo passa definisce ciò che sarà la tua vita e la qualità di quel tempo è importante. E contribuisce, credo, alla qualità del tuo lavoro."

L'attore ha aggiunto: "Credo che i film che hanno significato davvero qualcosa per me siano stati quelli grazie ai quali ho trascorso del tempo con persone che apprezzo. Ad esempio David Fincher, penso che conoscerlo sia stato una cosa davvero importante nella mia vita. E' una persona davvero divertente, intelligente e compassionevole, e un vero artista. Ha anche la mente di un ingegnere, ed è stata una gioia conoscerlo."

Ricordiamo che The Last Duel di Ridley Scott è stato posticipato ad ottobre 2021. I fan rivedranno Ben Affleck a marzo prossimo grazie all'uscita dell'attesissimo Justice League di Zack Snyder.