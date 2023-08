Ben Affleck e Matt Damon a 16 anni: la foto dei migliori amici diventa virale sul web

Matt Damon e Ben Affleck sono due degli attori più amati e considerati della loro generazione. Il fatto che siano amici dai tempi dell’adolescenza è noto ed è stato ribadito a più riprese dagli attori. Ora, una coppia di foto dei due quando erano poco più che ragazzini, pubblicata su Twitter, è diventata virale e sta facendo scatenare i fan.

Dopo anni di collaborazioni tra i due attori, Ben Affleck ha finalmente diretto Matt Damon in Air, cementando ulteriormente il legame tra le due celebrità che ha continuato a crescere anno dopo anno e successo dopo successo.

I due hanno infatti lavorato insieme a moltissimi film di successo e hanno scritto in coppia lo script di Will Hunting - Genio Ribelle, grazie alla quale hanno vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Le foto, pubblicate dal profilo Best of Ben Affleck sul social network di Elon Musk, mostrano i due intenti a giocare con la macchina fotografica e con al collo una coppia gemella di collane di conchiglie.

Le reazioni degli utenti non sono tardate ad arrivare, con la maggior parte dei commenti che tendono a notare come l’amicizia tra i due traspaia dagli scatti, come le immagini riportino inesorabilmente agli anni ’80 e come sia incredibile che compagni di scuola si siano ritrovati a vincere insieme un Oscar e a diventare due delle più importanti celebrità del mondo.

Vi lasciamo alle foto in questione e alla notizia della nascita della casa di produzione Artists Equity di Matt Damon e Ben Affleck.