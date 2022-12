Ben Affleck vicino alla Marvel per un nuovo ruolo: dopo Batman e Daredevil, chi sarà?

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di lui, qualche settimana fa, Ben Affleck era pronto a tornare in casa DC in qualità di regista, stando a quanto dichiarato da James Gunn in persona, ma ciò non vuol dire che per l'ex star di Batman i giorni da supereroe siano finiti.

Dopo aver anticipato il clamoroso ritorno di Robert Downey Jr in Avengers Secret Wars, infatti, il famoso scooper My Time To Shine ha anticipato ai fan della saga creata da Kevin Feige che Ben Affleck sarebbe pronto a debuttare nel Marvel Cinematic Universe in ruolo a dir poco sorprendente: trattasi di Dario Agger, un cattivo dei fumetti Marvel la cui forma umana è la 'maschera' dietro cui si nasconde il Minotauro, la versione Marvel della famosa figura mitologica. Nei fumetti è un antagonista ricorrente delle pubblicazioni legate a Thor, tanto che ad un certo punto in passato alcuni avevano pensato che Christian Bale lo avrebbe interpretato in Thor: Love and Thunder.

Dario Agger ha avuto un ruolo importante nell'evento "War of the Realms" nei fumetti Marvel, ed è apparso anche nell'iconica e acclamata serie "Immortal Hulk": per questo, è possibile che anche lui sia legato al 'doppio' progetto di Capitan America: New World Order e Thunderbolts, che secondo le indiscrezioni saranno all'incirca l'uno il sequel dell'altro. Nei fumetti, tra l'altro, Agger è anche famoso per essere il presidente della Roxxon Energy, una società che ha fatto parte del MCU fin dall'inizio della saga.

Vorreste vedere Ben Affleck nei panni di un altro personaggio Marvel, dopo la sua famosa interpretazione di Daredevil nel film originale? Ditecelo nei commenti!