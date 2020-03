Ben Affleck loda Batman v Superman ma non Justice League: 'La produzione fu un disastro'

Nel corso di una recente intervista promozionale, poco dopo aver sponsorizzato la Snyder Cut di Justice League, la star Ben Affleck ha parlando senza peli sulla lingua della burrascosa produzione del film Warner Bros..

Come ampiamente documentato nel corso degli anni, il set di Justice League ne ha viste letteralmente di cotte e di crude, e Affleck per la prima volta ha fornito una testimonianza dal suo punto di vista.

"Justice League è stato un film che sfortunatamente si è incrociato con una tragedia personale - la triste morte avvenuta nella famiglia di Zack. E come ho detto, a volte le cose funzionano e vanno alla grande, e a volte sembra che tu debba affrontare un problema dopo l'altro."

L'attore ha continuato parlando della sua esperienza nel DCEU, e non a caso ha dichiarato di aver "amato davvero" le riprese di Batman v Superman, ma che durante quelle di Justice League si è reso conto di dover lasciare il personaggio di Batman. Si tratta di un argomento che Affleck ha sollevato più di una volte ultimamente nella campagna promozionale del suo nuovo film The Way Back: qualche giorno fa, infatti, ha spiegato che il ruolo di Batman stava per costargli la vita, con la questione che gli esplose in mano proprio durante i suoi giorni peggiori col demone dell'alcolismo.

Voi cosa ne pensate della faccenda? Vi è piaciuto Affleck nel ruolo di Batman? Quale film avete preferito fra Batman v Superman e Justice League?