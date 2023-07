Ben Affleck prima di JLo: perché Jennifer Garner perdonò il tradimento?

Dopo essere stato avvistato sul set di Deadpool 3 Ben Affleck sembra che dovrà tornare a lavorare con la sua ex-moglie: Jennifer Garner. La loro è stata una storia lunga e travagliata, e di mezzo ci fu anche un tradimento.

"Non avevo sposato la grande star del cinema. Ho sposato lui. E tornerei indietro per rifarlo di nuovo. Sono corsa in spiaggia per lui, e lo rifarei. È impossibile avere tre bambini e tutto quello che abbiamo avuto. È l'amore della mia vita. Cosa dovrei fare al riguardo? È la persona più brillante in ogni possibile stanza, la più carismatica, la più generosa": così parlava di Ben Affleck Jennifer Garner in un'intervista con Vanity Fair.



Durante il loro matrimonio si era sparsa la voce di un tradimento da parte di Affleck, insieme alla tata di famiglia. A tal proposito l'attrice ha affermato che: "Eravamo separati da mesi prima di sapere della tata. Lei non c'entra assolutamente nulla con il nostro divorzio. Non è stata parte dell'equazione. Brutta mossa? Sì. Non è bello per i tuoi figli vedere la tata scomparire dalla loro vite. Ho dovuto parlare loro della definizione di 'scandalo'".

Ad ogni modo ora i due stanno conducendo vite completamente diverse. Affleck è attualmente sposato con Jlo, che però non sta reagendo benissimo alla presenza dell'attrice sul set di Deadpool 3: pare infatti che Jlo voglia l'accesso al set per controllare il marito.