Ben Affleck e Jennifer Lopez, l'uomo che ha celebrato le nozze: 'Rischiavo di piangere'

Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha fatto commuovere tutti quei fan che da anni speravano di rivedere una delle coppie più belle di Hollywood: i due attori hanno fatto la felicità di un bel po' di persone (oltre che la loro, naturalmente), tra cui anche... L'uomo chiamato a officiare le nozze la scorsa estate!

Mentre già tocca smentire le voci di una crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, infatti, a prendere la parola è proprio Jay Shetty, al quale lo scorso agosto toccarono l'onore e l'onere di rendere ufficiale l'unione tra i due attori: ma quanto è stato difficile tenere a bada l'emozione in un momento del genere?

"Il primo pensiero che mi occupava la mente era: 'Non piangere, non piangere, non piangere'. Perché io sono uno che piange tanto. Ero impegnato a cercare di calmarmi, ho dovuto fare appello a tutte le mie forze... Ogni singola parte di me avrebbe voluto scoppiare in singhiozzi pieni d'amore!" sono state le sue parole.

Il nostro è comunque riuscito a portare a termine il suo compito senza incidenti: siamo sicuri che tutti noi saremmo stati in grado di fare altrettanto! Noi non ci metteremmo la mano sul fuoco! Vediamo, intanto, in che modo un album ha previsto la storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck.