Ben Affleck e Jennifer Lopez: tutta la loro storia d'amore, compresi i problemi

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una delle coppie più paparazzate di Hollywood e la loro storia ha origine parecchi anni fa. L'attore e regista, star di film come Will Hunting - Genio ribelle, e la popstar, hanno coronato con le nozze un ritorno di fiamma caratterizzato anche da qualche notizia sulle presunte litigate tra i due.

La storia d'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez inizia oltre vent'anni fa, nel 2002, quando l'attore, ex di Gwyneth Paltrow, e la star della musica, ex di P. Diddy e Cris Judd, iniziano a frequentarsi e la notizia viene riportata da tutti i giornali di gossip, che seguono passo dopo passo la relazione tra i due. Una turbolenta relazione che termina due anni dopo. Affleck e Lopez avevano lavorato insieme in Amore estremo - Tough Love e Jersey Girl.



Dopo la separazione nel 2004, Affleck costruirà una famiglia con Jennifer Garner e lo stesso farà Lopez con Marc Anthony.

Entrambi i matrimoni avranno fine (Affleck e Garner nel 2015, con divorzio nel 2017, Lopez e Anthony nel 2011) e dopo altre frequentazioni, nel 2021 la coppia torna a frequentarsi, a distanza di diciannove anni dal loro primo appuntamento.

Un rapporto che culmina nel matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez nel 2022, a Las Vegas. Un matrimonio che sembra non essere privo di turbolenze. Sono parecchie le ipotesi di divergenze tra i due, avvalorate da presunti screzi pubblici tra l'attore e la cantante.



Addirittura a fine luglio alcune voci trapelate sui media raccontano che il matrimonio tra Affleck e Lopez proseguirebbe solo grazie alla terapia. Si tratta soltanto di rumor, al momento non ci sono ufficialità sull'argomento.



Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane nel caso dovessero esserci ulteriori novità su Ben Affleck e e Jennifer Lopez.